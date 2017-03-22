СМИ: воры пытались проникнуть в шале Михаила Прохорова в Куршевеле

ПАРИЖ, 22 марта. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Двое неизвестных воров попытались совершить кражу в одном из частных кварталов альпийского курорта Куршевель во Франции. Как сообщила региональная газета Le Dauphine Libere, целью преступников стал дом российского предпринимателя Михаила Прохорова.

Как уточняет газета, инцидент произошел в квартале Амо де Белькот. Дома в этом районе находятся под круглосуточной усиленной охраной, однако, как отмечает издание, это не помешало злоумышленникам. Воры пытались проникнуть в шале Женнели на улице Визель, который, по данным газеты, принадлежит лично Прохорову.

По информации Le Dauphine Libere, инцидент произошел в ночь на субботу. Преступники попали на запись камер видеонаблюдения, но их лица скрыты масками.