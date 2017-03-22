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13:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске мужчина во время ссоры с прохожим ударил того молотком по голове

В Иркутске мужчина во время ссоры с прохожим нанес ему несколько ударов молотком по голове.

В Иркутске мужчина во время ссоры с прохожим нанес ему несколько ударов молотком по голове. Как 22 марта 2017 года сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, на пункт централизованной охраны УВО поступил сигнал «Тревога» с охраняемой базы ООО «Инвертор», расположенной в Куйбышевском районе. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели лежащего на земле мужчину с ранениями головы. Для потерпевшего вызвали бригаду скорой помощи.

На месте преступления был задержан и доставлен в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» 56-летний местный житель, который рассказал, что между ним и случайным прохожим произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил молоток и нанёс своему оппоненту несколько ударов по голове. Данные с камер, установленных на здании ООО «Инвертор», подтверждают причастность задержанного к преступлению. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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