В Иркутске мужчина во время ссоры с прохожим ударил того молотком по голове

В Иркутске мужчина во время ссоры с прохожим нанес ему несколько ударов молотком по голове. Как 22 марта 2017 года сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, на пункт централизованной охраны УВО поступил сигнал «Тревога» с охраняемой базы ООО «Инвертор», расположенной в Куйбышевском районе. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели лежащего на земле мужчину с ранениями головы. Для потерпевшего вызвали бригаду скорой помощи.

На месте преступления был задержан и доставлен в отдел полиции № 6 МУ МВД России «Иркутское» 56-летний местный житель, который рассказал, что между ним и случайным прохожим произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил молоток и нанёс своему оппоненту несколько ударов по голове. Данные с камер, установленных на здании ООО «Инвертор», подтверждают причастность задержанного к преступлению. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).