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12:56 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале будут судить главбуха детского сада, которая присвоила более 2 миллионов рублей

В Златоустовский городской суд направлено уголовное дело в отношении главного бухгалтера детского сада № 66 Ирины Сорвиной — женщина обвиняется в присвоении бюджетных денег.

С августа 2012 года по октябрь 2016 года по версии следствия Сорвина присвоила около 2,2 млн рублей, рассказали Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Женщина создавала в программе 1С “Бухгалтерия” платежные ведомости и реестры на переводы денег, в которых указывала завышенные суммы своей зарплаты, а также указывала суммы для перевода денежных средств на зарплатные счета своей матери и дочери, достоверно зная, что они в детском саду не работали. Затем эти реестры Сорвина направляла в банк, где на основании платежных документов производилось перечисление денег на ее счета и счета ее родственников», — отметили в прокуратуре.

Пока шло следствие по делу, Ирина вернула часть присвоенных денег — 422 тыс. рублей.

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