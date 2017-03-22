На Южном Урале будут судить главбуха детского сада, которая присвоила более 2 миллионов рублей

С августа 2012 года по октябрь 2016 года по версии следствия Сорвина присвоила около 2,2 млн рублей, рассказали Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Женщина создавала в программе 1С “Бухгалтерия” платежные ведомости и реестры на переводы денег, в которых указывала завышенные суммы своей зарплаты, а также указывала суммы для перевода денежных средств на зарплатные счета своей матери и дочери, достоверно зная, что они в детском саду не работали. Затем эти реестры Сорвина направляла в банк, где на основании платежных документов производилось перечисление денег на ее счета и счета ее родственников», — отметили в прокуратуре.

Пока шло следствие по делу, Ирина вернула часть присвоенных денег — 422 тыс. рублей.