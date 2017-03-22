Сотрудника МРЭО ГИБДД подозревают в получении взятки в Таганроге

По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемый получил от горожанина 22 тысячи рублей за незаконную постановку на регистрационный учет двух легковых автомобилей без их фактического осмотра.

В настоящее время в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.