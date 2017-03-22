Сотрудника МРЭО ГИБДД подозревают в получении взятки в Таганроге
Старший инспектор отделения № 1 МРЭО ГИБДД Ростовской области подозревается в получении взятки в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по региону.
Старший инспектор отделения № 1 МРЭО ГИБДД Ростовской области подозревается в получении взятки в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по региону.
По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемый получил от горожанина 22 тысячи рублей за незаконную постановку на регистрационный учет двух легковых автомобилей без их фактического осмотра.
В настоящее время в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.