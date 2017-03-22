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15:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сотрудника МРЭО ГИБДД подозревают в получении взятки в Таганроге

Старший инспектор отделения № 1 МРЭО ГИБДД Ростовской области подозревается в получении взятки в Таганроге, сообщает следственное управление СКР по региону.

Источник: Аргументы и факты

По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемый получил от горожанина 22 тысячи рублей за незаконную постановку на регистрационный учет двух легковых автомобилей без их фактического осмотра.

В настоящее время в отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления.

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