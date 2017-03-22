Без вести пропавшего жителя Горно-Алтайска разыскивают на Кубани
Анатолий Тегенреков ушел из дома ещё 19 февраля.
Анатолий Тегенреков ушел из дома ещё 19 февраля.
Краснодар. 22 мар. — Новая Кубань. Парню 27 лет. Молодой человек проживал в г.
Правоохранители распространяют следующую ориентировку: азиатской внешности, рост 180 см, среднего телосложения, брюнет, глаза
В день исчезновения на нем был черный пуховик с капюшоном, шапка того же цвета с серыми полосками, черные болоневые брюки и зимние ботинки серого цвета.
Расследованием уголовного дела по факту исчезновения молодого человека занимается СУ СК РФ по Республике Алтай.