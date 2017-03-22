Без вести пропавшего жителя Горно-Алтайска разыскивают на Кубани

Краснодар. 22 мар. — Новая Кубань. Парню 27 лет. Молодой человек проживал в г. Горно-Алтайск, на ул. Чорос-Гуркина. С 19 февраля о его местонахождении ничего неизвестно. Он ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители распространяют следующую ориентировку: азиатской внешности, рост 180 см, среднего телосложения, брюнет, глаза темно-карие, особая примета — шрам на верхней губе справа.

В день исчезновения на нем был черный пуховик с капюшоном, шапка того же цвета с серыми полосками, черные болоневые брюки и зимние ботинки серого цвета.