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16:15 (мск), источник: Новая Кубань

Без вести пропавшего жителя Горно-Алтайска разыскивают на Кубани

Анатолий Тегенреков ушел из дома ещё 19 февраля.

Краснодар. 22 мар. — Новая Кубань. Парню 27 лет. Молодой человек проживал в г. Горно-Алтайск, на ул. Чорос-Гуркина. С 19 февраля о его местонахождении ничего неизвестно. Он ушел из дома и не вернулся.

Правоохранители распространяют следующую ориентировку: азиатской внешности, рост 180 см, среднего телосложения, брюнет, глаза темно-карие, особая примета — шрам на верхней губе справа.

В день исчезновения на нем был черный пуховик с капюшоном, шапка того же цвета с серыми полосками, черные болоневые брюки и зимние ботинки серого цвета.

Расследованием уголовного дела по факту исчезновения молодого человека занимается СУ СК РФ по Республике Алтай. Пресс-служба следственного управления по Краснодарскому края следствие просит граждан, обладающих информацией о возможном местонахождении пропавшего сообщать коллегами в Алтай по телефонам: 8 (388−22) 4−95−94, 8−913−999−92−16 или 02 (с мобильного 102).

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