В Воронеже водитель Mitsubishi врезался в 3 припаркованные машины

Автомобиль Mitsubishi ASX врезался в три припаркованные машины у дома № 7 на улице Владимира Невского около 00:20 среды, 22 марта. В массовой аварии пострадал 38-летний водитель иномарки, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД. Мужчина получил ушиб мягких тканей головы.

По данным автоинспекторов, автомобилист двигался со стороны улицы 60 Армии в сторону улицы Владимира Невского. В результате ДТП технические повреждения получили припаркованные автомобили Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Delica, Skoda Rapid.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. На месте аварии работали три спасателя и единица техники.

В ноябре 2016 года водитель автомобиля «ВАЗ-2115» врезался в пять припаркованных машин. Массовая авария произошла на улице Артамонова. Разбитыми оказались «Шевроле Нива», «ВАЗ» и «Тойота», еще Audi и Mitsubishi — поцарапанными.