На улице Оптиков у сотрудника ФСБ угнали машину

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение автомобиля Ford Focus 2012 года выпуска, который был угнан на улице Оптиков, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В полицию за помощью обратился 32-летний сотрудник УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Он сообщил, что 21 марта в период с 17:30 до 20:20 был угнан его автомобиль.

Сумму ущерба он оценил в 710 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.