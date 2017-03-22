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13:04 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На улице Оптиков у сотрудника ФСБ угнали машину

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранительные органы устанавливают местонахождение автомобиля Ford Focus 2012 года выпуска, который был угнан на улице Оптиков, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В полицию за помощью обратился 32-летний сотрудник УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Он сообщил, что 21 марта в период с 17:30 до 20:20 был угнан его автомобиль.

Сумму ущерба он оценил в 710 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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