На улице Оптиков у сотрудника ФСБ угнали машину
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Правоохранительные органы устанавливают местонахождение автомобиля Ford Focus 2012 года выпуска, который был угнан на улице Оптиков, сообщает АН «Оперативное прикрытие».
В полицию за помощью обратился 32-летний сотрудник УФСБ по Петербургу и Ленобласти. Он сообщил, что 21 марта в период с 17:30 до 20:20 был угнан его автомобиль.
Сумму ущерба он оценил в 710 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.