На Кубани изъяли 2 кг синтетических наркотиков

По версии правоохранителей, гражданин собирался продать наркотики через закладки. У него нашли около 2 кг синтетического вещества, которого хватило на более чем 2 млн разовых доз, сообщает пресс-служба УФСБ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере), ведется следствие.