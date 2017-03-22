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16:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Грабителя офиса экспресс-кредитования разыскивают в Волгограде

Следователи просят местных жителей помочь с поиском мужчины, ограбившего офис экспресс-кредитования в Красноармейском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 09:00 в среду, 22 марта, в офис экспресс-кредитования «Вторые деньги», расположенный на проспекте Героев Сталинграда, вошел неизвестный мужчина и, угрожая оператору ножом, похитил 13 000 рублей, после чего скрылся.

На вид злоумышленнику было 25−30 лет. Мужчина имел среднее телосложение, был одет в трико, темную куртку с капюшоном. При себе имел спортивную сумку.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и просят очевидцев преступления или, лиц, владеющих информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, обратиться в полицию по номеру «02».

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