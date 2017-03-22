Грабителя офиса экспресс-кредитования разыскивают в Волгограде
Следователи просят местных жителей помочь с поиском мужчины, ограбившего офис
Следователи просят местных жителей помочь с поиском мужчины, ограбившего офис
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
На вид злоумышленнику было 25−30 лет. Мужчина имел среднее телосложение, был одет в трико, темную куртку с капюшоном. При себе имел спортивную сумку.
Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и просят очевидцев преступления или, лиц, владеющих информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, обратиться в полицию по номеру «02».