Грабителя офиса экспресс-кредитования разыскивают в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД, в 09:00 в среду, 22 марта, в офис экспресс-кредитования «Вторые деньги», расположенный на проспекте Героев Сталинграда, вошел неизвестный мужчина и, угрожая оператору ножом, похитил 13 000 рублей, после чего скрылся.

На вид злоумышленнику было 25−30 лет. Мужчина имел среднее телосложение, был одет в трико, темную куртку с капюшоном. При себе имел спортивную сумку.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и просят очевидцев преступления или, лиц, владеющих информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, обратиться в полицию по номеру «02».