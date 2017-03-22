Омские вахтовики попали в жуткую аварию на трассе Сургут — Нижневартовск

В минувший четверг, на 45 км трассы Сургут — Нижневартовск произошло ДТП с участием вахтовиков из Омска. Сообщается о трех пострадавших, которые доставлены в больницу. Авария произошла в прошлый четверг, но то, что пострадали омичи, стало известно только сегодня, сообщает публичная страница «Аварийный Омск».

Отметим, что вахтовикам чудом удалось выжить — на фото повреждения грузовика выглядят чудовищными.