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13:32 (мск), источник: СуперОмск

Омские вахтовики попали в жуткую аварию на трассе Сургут — Нижневартовск

Сообщается о трех пострадавших в столкновении.

В минувший четверг, на 45 км трассы Сургут — Нижневартовск произошло ДТП с участием вахтовиков из Омска. Сообщается о трех пострадавших, которые доставлены в больницу. Авария произошла в прошлый четверг, но то, что пострадали омичи, стало известно только сегодня, сообщает публичная страница «Аварийный Омск».

Отметим, что вахтовикам чудом удалось выжить — на фото повреждения грузовика выглядят чудовищными.

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