В пяти районах Дона введен особый противопожарный режим
С начала года в пяти районах Ростовской области введен особый противопожарный режим.
С начала года в пяти районах Ростовской области введен особый противопожарный режим.
Его установили в семи сельских поселениях Волгодонского района, в 18 населенных пунктах Неклиновского района, а также в Мясниковском, Морозовском, Багаевском районах и Новочеркасске.
Как сообщили в МЧС, на этих территориях запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы, нельзя въезжать в леса на транспорте.
Добавим, нарушителей ждут штрафы. При этом, для должностных и юридических лиц они возрастают от двух до 20-ти раз.