В пяти районах Дона введен особый противопожарный режим

Его установили в семи сельских поселениях Волгодонского района, в 18 населенных пунктах Неклиновского района, а также в Мясниковском, Морозовском, Багаевском районах и Новочеркасске.

Как сообщили в МЧС, на этих территориях запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы, нельзя въезжать в леса на транспорте.

Добавим, нарушителей ждут штрафы. При этом, для должностных и юридических лиц они возрастают от двух до 20-ти раз.