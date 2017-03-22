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13:44 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В пяти районах Дона введен особый противопожарный режим

С начала года в пяти районах Ростовской области введен особый противопожарный режим.

Его установили в семи сельских поселениях Волгодонского района, в 18 населенных пунктах Неклиновского района, а также в Мясниковском, Морозовском, Багаевском районах и Новочеркасске.

Как сообщили в МЧС, на этих территориях запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы, нельзя въезжать в леса на транспорте.

Добавим, нарушителей ждут штрафы. При этом, для должностных и юридических лиц они возрастают от двух до 20-ти раз.

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