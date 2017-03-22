Полицейские пресекли деятельность 26 наркопритонов в Нижнем Новгороде в 2016 году

По его словам, всего за 2016 год полицейские выявили 26 наркопритонов, а также привлекли к ответственности, как административной, так и уголовной, 3,079 тыс. человек, распространявших либо употреблявших наркотические и сильнодействующие средства. В общей сложности было изъято около 8 кг разнообразных наркотических веществ. В основном в городе распространялись синтетические наркотики, так как они проще в производстве и их стоимость значительно ниже натуральных наркотических веществ.

В общей сложности число административных правонарушений в сфере незаконного употребления наркотиков или пребывания в общественных местах в наркотическом опьянении, составило 1,980 тыс. .

Кроме того были выявлены факты производства и распространения контрафактного алкоголя. В общей сложности было изъято 50,5 тыс. единиц такой продукции стоимостью 7 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что за 2016 год в Нижегородской области было совершено около 4 тысяч наркопреступлений.

Большая часть преступлений была совершена взрослыми преступниками, хотя в 88 случаях нарушителями были несовершеннолетние. Тем не менее, подростки чаще становятся жертвами наркоторговцев.