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13:29 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Названа средняя сумма взятки для нижегородских чиновников

За два месяца 2017 года выявлено 10 преступлений коррупционной направленности.

Средняя сумма взятки для нижегородских чиновников составила 49 000 рублей, сообщил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду Александр Яшков. В 2016 году было выявлено 152 преступления коррупционной направленности.

«По главе 30 Уголовного кодекса РФ “Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления” выявлено 40 преступлений: получение незаконного денежного вознаграждения, дача взятки и мелкое взяточничество. Средняя сумма взятки составила 49,5 тысяч рублей», — отметил Александр Яшков.

За два месяца 2017 года было выявлено 10 преступлений коррупционной направленности, в том числе шесть были совершены в крупном и особо крупном размерах. Пресечено три факта должностных преступлений, направлено в суд 15 уголовных дел, к ответственности привлечено девять человек.

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