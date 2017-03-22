Названа средняя сумма взятки для нижегородских чиновников

Средняя сумма взятки для нижегородских чиновников составила 49 000 рублей, сообщил начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижнему Новгороду Александр Яшков. В 2016 году было выявлено 152 преступления коррупционной направленности.

«По главе 30 Уголовного кодекса РФ “Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления” выявлено 40 преступлений: получение незаконного денежного вознаграждения, дача взятки и мелкое взяточничество. Средняя сумма взятки составила 49,5 тысяч рублей», — отметил Александр Яшков.

За два месяца 2017 года было выявлено 10 преступлений коррупционной направленности, в том числе шесть были совершены в крупном и особо крупном размерах. Пресечено три факта должностных преступлений, направлено в суд 15 уголовных дел, к ответственности привлечено девять человек.