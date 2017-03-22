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14:27 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гомеле горожанин с нунчаками напал на компанию дам

45-летний нетрезвый гомельчанин напал с нунчаками на трех горожанок, которые общались в одном из дворов Железнодорожного района Гомеля.

Ни слова не говоря, он стал не только размахивать орудием восточных единоборств перед дамами, но и наносить по ним болезненные удары.

В первые минуты происходящего подруги оцепенели, затем стали оказывать хулигану сопротивление и с помощью прохожих скрутили его. На место происшествия вызвали милицию. Для разбирательства гомельчанина доставили в отделение. По факту нападения на женщин Гомельский городской отдел СК возбудил в отношении его уголовное дело.

— При разбирательстве обвиняемый объяснил свои действия тем, что якобы перепутал женщин с другими, с которыми у него ранее произошел конфликт, — рассказали в Гомельском городском отделе СК, — что касается нунчаков, то их подарил ему брат, по его словам, для самообороны.

За спонтанное хулиганство с применением холодного оружия, которым являются нунчаки, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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