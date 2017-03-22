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13:53 (мск), источник: Вести Иркутск

Взрыв произошёл на Братском лесопромышленном комплексе

Это случилось в ночную смену с понедельника на вторник, сообщает информагентство «Город» со ссылкой на сотрудника предприятия. Видео удалось получить только сейчас.

Оператор дробильной установки не пострадал, но его оглушило. По данным агентства, взрыв произошёл из-за несоблюдения техники безопасности. Кстати, автор видео очень рискует, если выложил съёмку без согласия руководства.

Ведь буквально неделю назад работник БЛПК снял, как падает кран. В итоге в рубрику «Мобильный репортёр» на нашем сайте он позже написал, что руководство предприятия намерено его уволить за распространение видео в интернете.

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