Взрыв произошёл на Братском лесопромышленном комплексе

Оператор дробильной установки не пострадал, но его оглушило. По данным агентства, взрыв произошёл из-за несоблюдения техники безопасности. Кстати, автор видео очень рискует, если выложил съёмку без согласия руководства.

Ведь буквально неделю назад работник БЛПК снял, как падает кран. В итоге в рубрику «Мобильный репортёр» на нашем сайте он позже написал, что руководство предприятия намерено его уволить за распространение видео в интернете.