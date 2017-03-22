Взрыв произошёл на Братском лесопромышленном комплексе
Это случилось в ночную смену с понедельника на вторник, сообщает информагентство «Город» со ссылкой на сотрудника предприятия. Видео удалось получить только сейчас.
Это случилось в ночную смену с понедельника на вторник, сообщает информагентство «Город» со ссылкой на сотрудника предприятия. Видео удалось получить только сейчас.
Оператор дробильной установки не пострадал, но его оглушило. По данным агентства, взрыв произошёл
Ведь буквально неделю назад работник БЛПК снял, как падает кран. В итоге в рубрику «Мобильный репортёр» на нашем сайте он позже написал, что руководство предприятия намерено его уволить за распространение видео в интернете.