Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы»
Как неправильный прикус портит вашу жизнь
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
СМИ: пышногрудая медсестра-азиатка прославилась в Сети за 1 день
«Отремонтированные» Украиной МиГи не взлетают в ЕС
Дочь Ренаты Литвиновой растет ее точной копией
Леонид Агутин и Анжелика Варум поделились романтическим фото
"Я очень рада, что от тебя ушла": Валерия ответила бывшему мужу
"Уехал и все": Сябитова о крахе брака дочери
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
1185-летие Наины Ельциной
13:58 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронеже возбуждено новое дело о самопадающих сосульках

63-летняя женщина получила тяжелые травмы, гуляя с правнучкой.

В Воронеже следственные органы возбудили очередное уголовное дело о получении травмы прохожим из-за обрушившейся глыбы льда с крыши. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 марта в следственном управлении СКР по Воронежской области.

Дело следователи возбудили по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Как сообщается, по предварительной версии, в конце февраля с крыши дома № 5 по ул. Ржевская (Левобережный район Воронежа) на 63-летнюю женщину, гулявшую с семимесячной правнучкой, обрушилась глыба льда.

Ребенок не пострадал, а вот женщина получила сотрясение головного мозга, переломы ребер и кисти руки, ушибы.

Как пояснили в СКР, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, а также ответственных лиц. «Проведен осмотр места происшествия, истребована необходимая документация, допрошены очевидцы случившегося, жильцы дома, медицинские работники, а также сотрудники управляющей компании, назначена судебно-медицинская экспертиза», — рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального следственного управления Матвей Сладких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следственные органы возбудили сразу пять уголовных дел в отношении директора одной из воронежских управляющих компаний, после того, как от сосулек за несколько дней пострадали шесть человек. До этого, также после обрушения глыбы льда на женщину, был задержан директор другой УК. В марте СКР возбудил еще одно дело — об обрушении льдины на голову девушки на улице Кольцовской — инцидент произошел еще в январе.

Итог работы коммунальщиков минувшей зимой подвел губернатор Алексей Гордеев, анонсировавший отставку главы городского управления ЖКХ. 2 марта Игорь Черенков был уволен с поста. Исполняет обязанности руководителя управления Сергей Петрин, до этого работавший в должности первого заместителя руководителя управы Центрального района.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Русский Север и Гринпис: война
Госдума освободила от налогов попавших под санкции граждан
Жертвами авиаудара по школе в Сирии стали десятки человек
Россияне разошлись во мнениях о начальной точке истории страны
Валерий Козлов назначен и.о. главы РАН
Кремль опроверг организацию Фийоном платных встреч с Путиным
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Что купить за 500 тысяч: рейтинг самых доступных машин 5 лет назад за эти деньги можно было купить Hyundai Solaris с автоматом. А что сейчас?
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь