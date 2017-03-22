Главный механик республиканской больницы выписывал премии за взятки

Как сообщила пресс-служба СК, главный механик был задержан за получение взятки в сентябре прошлого года сотрудниками УБЭП УВД Миноблисполкома.

По данным следствия, в период с апреля 2007 года до момента задержания должностное лицо, в круг обязанностей которого входили подбор и расстановка кадров, а также поощрение отличившихся работников, использовало служебные полномочия в корыстных целях.

За оказание содействия в принятии на работу по внутреннему совместительству, дополнительное премирование работников, он систематически получал взятки от подчиненных в размере 10% от получаемых ими материальных благ.

Следствием собраны доказательства по 24 эпизодам преступной деятельности, в результате которых должностное лицо получило в качестве взяток порядка шести тысяч рублей.

В рамках расследования проведены допросы работников и должностных лиц, осмотры документов, касающихся деятельности учреждения. Следствием наложен арест на автомобиль, жилой дом и иное имущество фигуранта.

С учетом собранных доказательств подследственному предъявлено обвинение по ч.1, ч.2 ст. 430 (получение взятки повторно) Уголовного кодекса Беларуси.

Следствием внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений в государственном учреждении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.