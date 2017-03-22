Пострадавшая в ДТП на Фабричной женщина скончалась в больнице

Напомним. Сегодня в шесть тридцать утра на улице Фабричной водитель иномарки сбил пожилую женщину. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу, предварительно на запрещающий сигнал светофора.

Женщина в результате ДТП получила серьезные травмы — лишилась части ноги. Её доставили в больницу, однако, спасти жизнь пострадавшей врачам не удалось.