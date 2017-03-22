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14:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пострадавшая в ДТП на Фабричной женщина скончалась в больнице

Женщина, пострадавшая сегодня утром в ДТП, несмотря на предпринятые врачами усилия, скончалась в больнице.

Напомним. Сегодня в шесть тридцать утра на улице Фабричной водитель иномарки сбил пожилую женщину. Она переходила проезжую часть по пешеходному переходу, предварительно на запрещающий сигнал светофора.

Женщина в результате ДТП получила серьезные травмы — лишилась части ноги. Её доставили в больницу, однако, спасти жизнь пострадавшей врачам не удалось.

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