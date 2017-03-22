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14:00 (мск), источник: 112.ua

В Житомире в школе нашли гранаты: эвакуированы более 600 детей

В Житомире во время ремонтных работ, 22 марта, в подсобном помещении общеобразовательной школы № 36 были найдены боеприпасы, а именно 2 гранаты. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Источник: 112.ua

«Эвакуацию 625 детей и персонала учреждения начали до приезда полиции и взрывотехников. Специалисты при осмотре установили, что это учебные гранаты, они не несут угрозы. Кроме гранат нашли еще несколько десятков патронов к малокалиберной винтовке», — говорится в сообщении.

Известно, что в помещении, где нашли боеприпасы, ранее проходили занятия по допризывной подготовки юношей. Все объекты нашли под полом и сейчас взрывотехники продолжают поиски.

На место событий выехал начальник управления образования городского совета Валентин Арендарчук.

«Все необходимые меры были приняты. На месте работают полиция, спасатели и взрывотехники, чтобы выяснить все обстоятельства», — комментирует Арендарчук.

Также информацию по данному факту подтвердили в ГУ НП Житомирской области:

«Полицейские изъяли 2 корпуса от гранат, по предварительной информации, учебных. Также более 2 десятков патронов к учебно-спортивному оружию калибром 5,6 мм. Все изъятое направлено на экспертное исследование. Предварительно, предметы не представляют опасности», — отметили в пресс-службе. Ранее в поселке Лиман, недалеко от Славянска Донецкой области, нашли женскую сумку с гранатами.

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