В Житомире в школе нашли гранаты: эвакуированы более 600 детей
В Житомире во время ремонтных работ, 22 марта, в подсобном помещении общеобразовательной школы № 36 были найдены боеприпасы, а именно 2 гранаты. Об этом сообщили в
В Житомире во время ремонтных работ, 22 марта, в подсобном помещении общеобразовательной школы № 36 были найдены боеприпасы, а именно 2 гранаты. Об этом сообщили в
«Эвакуацию 625 детей и персонала учреждения начали до приезда полиции и взрывотехников. Специалисты при осмотре установили, что это учебные гранаты, они не несут угрозы. Кроме гранат нашли еще несколько десятков патронов к малокалиберной винтовке», — говорится в сообщении.
Известно, что в помещении, где нашли боеприпасы, ранее проходили занятия по допризывной подготовки юношей. Все объекты нашли под полом и сейчас взрывотехники продолжают поиски.
На место событий выехал начальник управления образования городского совета Валентин Арендарчук.
«Все необходимые меры были приняты. На месте работают полиция, спасатели и взрывотехники, чтобы выяснить все обстоятельства», — комментирует Арендарчук.
Также информацию по данному факту подтвердили в ГУ НП Житомирской области:
«Полицейские изъяли 2 корпуса от гранат, по предварительной информации, учебных. Также более 2 десятков патронов к