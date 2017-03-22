В Житомире в школе нашли гранаты: эвакуированы более 600 детей

«Эвакуацию 625 детей и персонала учреждения начали до приезда полиции и взрывотехников. Специалисты при осмотре установили, что это учебные гранаты, они не несут угрозы. Кроме гранат нашли еще несколько десятков патронов к малокалиберной винтовке», — говорится в сообщении.

Известно, что в помещении, где нашли боеприпасы, ранее проходили занятия по допризывной подготовки юношей. Все объекты нашли под полом и сейчас взрывотехники продолжают поиски.

На место событий выехал начальник управления образования городского совета Валентин Арендарчук.

«Все необходимые меры были приняты. На месте работают полиция, спасатели и взрывотехники, чтобы выяснить все обстоятельства», — комментирует Арендарчук.

Также информацию по данному факту подтвердили в ГУ НП Житомирской области: