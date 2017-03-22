Следующий День воды Молдова может встретить без Днестра

Однако в среду, 22 марта, во Всемирный день воды приходится констатировать — Днестр может исчезнуть навсегда, причем за очень короткое время. И причина этого — желание Киева возвести и запустить шесть полноценных гидроэлектростанций в верховьях этой водной артерии.

Думы «небожителей»

В 2016 году кабмин Украины принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года. Она, в частности, предусматривает строительство Верхнеднестровского каскада ГЭС. Это значит, что из-за дамб, составной части новостроя, ниже по течению реки воды в Днестре станет не в пример меньше, чем сейчас. Что мы, жители Молдовы, будем пить в этом случае, одним небесам известно. Да и небеса эти нечасто в последнее время балуют нас в жаркую пору проливными дождями. Дамоклов меч глобального потепления лишь усугубляет ситуацию.

Украина большая, и рек в ней много. Молдова же в разы меньше, и Днестр обеспечивает водой больше половины ее населения. Однако сей факт не помешал официальному Кишиневу сделать заявления лишь теперь, в году 2017-м.

«Один из вопросов, которые мы хотим обсудить и иметь общее понимание, — это экосистема реки Днестр, вернее, ее защита. Это общий наш вопрос, и он очень важен, потому что нужно не забывать, что эта река обеспечивает питьевой водой как Одессу, так и Кишинев», — заявил в феврале премьер-министр Молдовы Павел Филип в Киеве на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом.

А что же глава украинского кабмина? Он продолжает придерживаться прежней своей позиции — Украина не может отказаться от строительства новых ГЭС. В прошлом году уже состоялся запуск трех гидроагрегатов Днестровской ГЭС в Новоднестровске Черновицкой области, также требующих дополнительных ресурсов реки. Наши партнеры оказались неумолимы.

Сегодня принято к месту и не к месту критиковать советский индустриализм и плановую экономику, но не напоминает ли нечто подобное позиция Киева по Днестру?

Тем не менее, как замечают эксперты, премьер Молдовы, не добившись необходимого нашей стране ответа, подписал в Киеве дорожную карту, где есть такой пункт — принятие соглашения по днестровскому гидроэнергоузлу. Главный принцип Лао Цзы — «Не сражайся!» — был соблюден.

Свои взбунтовались

Новые ГЭС будут строить в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Однако местные власти этих регионов уже выступили против. О необходимости отказа Киева от строительства шести ГЭС на верхнем Днестре официально объявил совет Тернопольской области, который мотивирует свое мнение тем, что работа ГЭС в верховьях реки Днестр будет угрожать подтоплением сельских угодий и уничтожением местного природного заповедника.

«Планы по сооружению каскада ГЭС на Днестре грозят изменением уровня воды, затоплением сельских угодий, уменьшением туристических потоков на “Днестровском каньоне”, исчезновением видов животных, которые находятся в Красной книге (Украины — ред.), ухудшением качества питьевой воды и ростом других вредных воздействий, в том числе и на здоровье населения, проживающего на берегах Днестра», — говорится в обращении Тернопольского облсовета к премьер-министру Украины.

Тернопольский горсовет заявил, что в настоящее время собрано несколько тысяч подписей граждан, проживающих на берегу Днестра против строительства каскада ГЭС на Днестре.

Аналогичное заявление сделало и руководство Ивано-Франковской области. А в интернете размещена петиция с призывом к центральным властям соседней страны оставить Днестр в покое. И она стремительно собирает все новые подписи.

Экологи в Одессе также считают, что строительство шести ГЭС в верховьях Днестра не только оставит большую часть Молдовы без воды, но из-за наводнений, о которых шла речь здесь ранее, заметно ухудшит качество воды, поступающей и в Одесскую область.

«Продолжат исчезать многие виды рыб, а река загрязнится», — сообщила свое мнение доктор географических наук, профессор Одесского научного института имени Мечникова Наталья Лобода.

Молдова: один в поле воин?

Теперь же перейдем к наиболее насущному для нас, жителей Молдовы, вопросу — что (попунктно) ведет к тому, что наша главная река может исчезнуть как географический объект?

1. Украина вырубает леса в Карпатах. Директор Ассоциации хранителей Днестра «Эко Тирас» Илья Тромбицкий заявил: одна из главных причин того, что Днестр стремительно превращается из реки в озеро, — то есть, мелеет, — заключается именно в исчезновении лесов в Карпатах, месте, где наша водная артерия берет свое начало.

«Как исправить ситуацию? Украина должна прекратить вырубку лесов в Карпатах, там, где формируется сток Днестра. Ведь леса аккумулируют влагу и затем постепенно выдают ее в реку — поэтому в водных артериях обычно и не происходит обмеления в жаркое время года», — рассказал Тромбицкий.

2. Весенний анти-разлив. Перманентно украинская сторона задерживает воду на Новоднестровском водохранилище, выше границы с Молдовой. Весной, как утверждает эколог Владимир Гараба, Днестр обычно полноводный. Но в прошлом году из-за отсутствия осадков он обмелел.

«И даже в этом случае водохранилище задерживает всю воду, которая поступает к нам с Карпат. Естественно, к нам попадает намного меньше воды, чем должно быть в весенний период. Факт ее отсутствия был налицо, дебет воды в прошлом году оказался низкий. Все это, к сожалению, дело рук людей, а не природы. Речь об украинской стороне, которая чрезмерно регулирует поступление воды, и Днестр начинает терять свой прежний вид», — сказал Гараба.

По его мнению, сложившаяся ситуация на 100% связана с тем, что Украина сохраняет нужный ей дебет и объем воды в своих водохранилищах.

«Возможно, они даже закачивают ее в резервные хранилища. Поэтому воды поступает очень мало. Наши реки практически не прибавляют в объеме воды, даже пересыхают», — добавил Гараба.

3. Одна сплошная Красная книга. Владимир Гараба подчеркивает — первое, что пострадает от низководья в Днестре и пересыхания рек, это флора и фауна. Ведь когда уровень реки поднимается, вода растекается по долинам, и там образуются различные водно-болотные угодья, где нерестится рыба.

«Отсутствие мест для нереста создает угрозу снижения популяции рыбы в Днестре. Пострадает и растительность, которая в водно-болотных угодьях специфична для определенной территории. Значит, не будет корма для животных. То есть и растения, и животные пострадают от отсутствия необходимого уровня воды», — заявил Гараба.

Если раньше, Днестр был полноводным, и создавались условия для развития флоры и фауны, то сейчас, по словам эксперта, происходит обратный процесс. В последнее издание Красной книги Молдовы включено 208 видов растений и грибов и 219 видов животных, что гораздо больше, чем в предыдущих версиях (1978 и 2001 годов).

4. Постапокалипсис во всей красе. Помните американские фильмы, где показан мир будущего с катастрофической нехваткой воды? Так вот, из-за низкого уровня воды в Днестре грозит риск перебоев подачи воды Кишиневу. Как отмечают в «Apă-Canal Chişinău», в случае экстренной ситуации запасов воды для столицы хватит ровно на два дня, поскольку хранить днестровскую воду в специальных резервуарах более длительное время нельзя по санитарным соображениям.

5. «Родные» проблемы. И все это может произойти на фоне отсутствия полноценных притоков Днестра. Бык, Реут, Ботна — все они уже давно напоминают ручейки. А того уровня воды, который сулят нам индустриальные новшества соседей, не хватит, чтобы Днестр хотя бы наполовину оставался чистым. Ведь в эту реку сливаются канализационные и промышленные отходы десятков населенных пунктов и предприятий, расположенных по обоим берегам. А кое-где это происходит даже без того, чтобы мерзкая жижа прошла техническую очистку.

О чем думают власти, когда не спешат поднимать вопросы, наиважнейшие для людей, за которых они отвечают? Нет ответа — чужая душа, как известно, потемки. Но то, что они не задумываются о мрачных перспективах, к которым приведет их молчание, — факт наивернейший. С Днем воды вас, уважаемые читатели!

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