Следующий День воды Молдова может встретить без Днестра
Известный немецкий ученый Карл Хаусхоффер называл Днестр одной из важнейших рек нашего региона с точки зрения геополитики. Но Молдове и Украине эта река дорога, в первую очередь,
Известный немецкий ученый Карл Хаусхоффер называл Днестр одной из важнейших рек нашего региона с точки зрения геополитики. Но Молдове и Украине эта река дорога, в первую очередь,
Однако в среду, 22 марта, во Всемирный день воды приходится констатировать — Днестр может исчезнуть навсегда, причем за очень короткое время. И причина этого — желание Киева возвести и запустить шесть полноценных гидроэлектростанций в верховьях этой водной артерии.
Думы «небожителей»
В 2016 году кабмин Украины принял программу развития гидроэнергетики до 2026 года. Она, в частности, предусматривает строительство Верхнеднестровского каскада ГЭС. Это значит, что
Украина большая, и рек в ней много. Молдова же в разы меньше, и Днестр обеспечивает водой больше половины ее населения. Однако сей факт не помешал официальному Кишиневу сделать заявления лишь теперь, в году 2017-м.
«Один из вопросов, которые мы хотим обсудить и иметь общее понимание, — это экосистема реки Днестр, вернее, ее защита. Это общий наш вопрос, и он очень важен, потому что нужно не забывать, что эта река обеспечивает питьевой водой как Одессу, так и Кишинев», — заявил в феврале
А что же глава украинского кабмина? Он продолжает придерживаться прежней своей позиции — Украина не может отказаться от строительства новых ГЭС. В прошлом году уже состоялся запуск трех гидроагрегатов Днестровской ГЭС в Новоднестровске Черновицкой области, также требующих дополнительных ресурсов реки. Наши партнеры оказались неумолимы.
Сегодня принято к месту и не к месту критиковать советский индустриализм и плановую экономику, но не напоминает ли нечто подобное позиция Киева по Днестру?
Тем не менее, как замечают эксперты, премьер Молдовы, не добившись необходимого нашей стране ответа, подписал в Киеве дорожную карту, где есть такой пункт — принятие соглашения по днестровскому гидроэнергоузлу. Главный принцип Лао Цзы — «Не сражайся!» — был соблюден.
Свои взбунтовались
Новые ГЭС будут строить в Тернопольской и
«Планы по сооружению каскада ГЭС на Днестре грозят изменением уровня воды, затоплением сельских угодий, уменьшением туристических потоков на “Днестровском каньоне”, исчезновением видов животных, которые находятся в Красной книге (Украины — ред.), ухудшением качества питьевой воды и ростом других вредных воздействий, в том числе и на здоровье населения, проживающего на берегах Днестра», — говорится в обращении Тернопольского облсовета к
Тернопольский горсовет заявил, что в настоящее время собрано несколько тысяч подписей граждан, проживающих на берегу Днестра против строительства каскада ГЭС на Днестре.
Аналогичное заявление сделало и руководство
Экологи в Одессе также считают, что строительство шести ГЭС в верховьях Днестра не только оставит большую часть Молдовы без воды, но
«Продолжат исчезать многие виды рыб, а река загрязнится», — сообщила свое мнение доктор географических наук, профессор Одесского научного института имени Мечникова Наталья Лобода.
Молдова: один в поле воин?
Теперь же перейдем к наиболее насущному для нас, жителей Молдовы, вопросу — что (попунктно) ведет к тому, что наша главная река может исчезнуть как географический объект?
1. Украина вырубает леса в Карпатах. Директор Ассоциации хранителей Днестра «Эко Тирас» Илья Тромбицкий заявил: одна из главных причин того, что Днестр стремительно превращается из реки в озеро, — то есть, мелеет, — заключается именно в исчезновении лесов в Карпатах, месте, где наша водная артерия берет свое начало.
«Как исправить ситуацию? Украина должна прекратить вырубку лесов в Карпатах, там, где формируется сток Днестра. Ведь леса аккумулируют влагу и затем постепенно выдают ее в реку — поэтому в водных артериях обычно и не происходит обмеления в жаркое время года», — рассказал Тромбицкий.
2. Весенний
«И даже в этом случае водохранилище задерживает всю воду, которая поступает к нам с Карпат. Естественно, к нам попадает намного меньше воды, чем должно быть в весенний период. Факт ее отсутствия был налицо, дебет воды в прошлом году оказался низкий. Все это, к сожалению, дело рук людей, а не природы. Речь об украинской стороне, которая чрезмерно регулирует поступление воды, и Днестр начинает терять свой прежний вид», — сказал Гараба.
По его мнению, сложившаяся ситуация на 100% связана с тем, что Украина сохраняет нужный ей дебет и объем воды в своих водохранилищах.
«Возможно, они даже закачивают ее в резервные хранилища. Поэтому воды поступает очень мало. Наши реки практически не прибавляют в объеме воды, даже пересыхают», — добавил Гараба.
3. Одна сплошная Красная книга. Владимир Гараба подчеркивает — первое, что пострадает от низководья в Днестре и пересыхания рек, это флора и фауна. Ведь когда уровень реки поднимается, вода растекается по долинам, и там образуются различные
«Отсутствие мест для нереста создает угрозу снижения популяции рыбы в Днестре. Пострадает и растительность, которая в
Если раньше, Днестр был полноводным, и создавались условия для развития флоры и фауны, то сейчас, по словам эксперта, происходит обратный процесс. В последнее издание Красной книги Молдовы включено 208 видов растений и грибов и 219 видов животных, что гораздо больше, чем в предыдущих версиях (1978 и 2001 годов).
4. Постапокалипсис во всей красе. Помните американские фильмы, где показан мир будущего с катастрофической нехваткой воды? Так вот,
5. «Родные» проблемы. И все это может произойти на фоне отсутствия полноценных притоков Днестра. Бык, Реут, Ботна — все они уже давно напоминают ручейки. А того уровня воды, который сулят нам индустриальные новшества соседей, не хватит, чтобы Днестр хотя бы наполовину оставался чистым. Ведь в эту реку сливаются канализационные и промышленные отходы десятков населенных пунктов и предприятий, расположенных по обоим берегам. А
О чем думают власти, когда не спешат поднимать вопросы, наиважнейшие для людей, за которых они отвечают? Нет ответа — чужая душа, как известно, потемки. Но то, что они не задумываются о мрачных перспективах, к которым приведет их молчание, — факт наивернейший. С Днем воды вас, уважаемые читатели!
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