В п. Гранный под Новокуйбышевском 50 человек час тушат крупный пожар
В среду, 22 марта, в 13:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в п. Гранный под Новокуйбышевском, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в
В среду, 22 марта, в 13:20 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в п. Гранный под Новокуйбышевском, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в
По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели два летних частных дома на одном участке и надворные постройки на площади 250 кв. метров.
В тушении участвуют 50 человек, используется 12 единиц пожарной техники.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в 14:24 очаг возгорания удалось локализовать. Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются.
Данных о пострадавших нет. По предварительным данным МЧС, в загоревшихся строениях никто не жил.