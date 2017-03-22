В п. Гранный под Новокуйбышевском 50 человек час тушат крупный пожар

По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели два летних частных дома на одном участке и надворные постройки на площади 250 кв. метров.

В тушении участвуют 50 человек, используется 12 единиц пожарной техники.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что в 14:24 очаг возгорания удалось локализовать. Сейчас работы по ликвидации пожара продолжаются.

Данных о пострадавших нет. По предварительным данным МЧС, в загоревшихся строениях никто не жил.