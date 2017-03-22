Ограбление женщины у банка организовал ее сожитель

Во вторник 30-летнюю женщину ограбили, когда она вышла из банка, где получила кредит в 92 тысячи леев. Сумку с деньгами вырвали из рук потерпевшей неизвестные, которые скрылись в неизвестном направлении.

В Генеральном инспекторате полиции МВД РМ пояснили, что мошенническую схему организовал 26-летний сожитель жертвы. Он же убедил ее взять кредит, выразив готовность стать ее гарантом в финансовом учреждении.

В итоге, когда женщина вышла из банка, ее ограбили два сообщника молодого человека.

Сейчас их разыскивает полиция.