Подробности о группировке, которая нанесла ущерб государству в девять миллионов леев

По данным следствия, преступники продавали зерно, подделывая налоговые документы. Три человека задержаны.

«Мошеннические схемы применялись на девяти предприятиях, торгововших сельхозпродукцией. Там оформляли фиктивные сделки с юридическими лицами, которые потом освобождались от выплаты НДС. На этом этапе им предъявлено обвинение по 244 статье уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», — сказала прокурор ПБОПОД Надежда Бусуйок.