Подробности о группировке, которая нанесла ущерб государству в девять миллионов леев
Ущерб почти в 10 миллионов леев нанесла государству преступная сеть, занимавшаяся продажей сельхозпродукции.
Ущерб почти в 10 миллионов леев нанесла государству преступная сеть, занимавшаяся продажей сельхозпродукции.
По данным следствия, преступники продавали зерно, подделывая налоговые документы. Три человека задержаны.
«Мошеннические схемы применялись на девяти предприятиях, торгововших сельхозпродукцией. Там оформляли фиктивные сделки с юридическими лицами, которые потом освобождались от выплаты НДС. На этом этапе им предъявлено обвинение по 244 статье уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», — сказала прокурор ПБОПОД Надежда Бусуйок.