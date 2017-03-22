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14:35 (мск), источник: Publika.md

Подробности о группировке, которая нанесла ущерб государству в девять миллионов леев

Ущерб почти в 10 миллионов леев нанесла государству преступная сеть, занимавшаяся продажей сельхозпродукции.

Источник: Publika.md

По данным следствия, преступники продавали зерно, подделывая налоговые документы. Три человека задержаны.

«Мошеннические схемы применялись на девяти предприятиях, торгововших сельхозпродукцией. Там оформляли фиктивные сделки с юридическими лицами, которые потом освобождались от выплаты НДС. На этом этапе им предъявлено обвинение по 244 статье уголовного кодекса — уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», — сказала прокурор ПБОПОД Надежда Бусуйок.

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