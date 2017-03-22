Житель Иркутска получил 20 лет «строгача» за убийство и мошенничество

Иркутский областной суд поставил точку в резонансном уголовном деле в отношении 40-летнего жителя областного центра А. Беляева (Шеметова). Иркутянин осужден за убийство и мошенничество в особо крупном размере. Наказание в виде 20 лет лишения свободы он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе областного суда.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина убил своего знакомого с целью завладеть его квартирой. А. Беляев вошел в доверие к потерпевшему, обещая помочь в приватизации и продаже квартиры, предложив оформить на него доверенность с правом получения денег. Намереваясь присвоить вырученные от сделки средства, подсудимый под предлогом совместной поездки на рыбалку, вывез своего знакомого на берег реки Лена, где и убил. После этого преступник стал срочно подыскивать покупателей на квартиру. Однако распорядиться недвижимостью он не успел, поскольку был задержан полицией.

Кроме того, Иркутским областным судом доказано три факта мошенничества А. Беляева в отношении женщин. Он входил к ним в доверие, брал деньги взаймы, а затем исчезал. Похищенными средствами распоряжался по своему усмотрению. Всего от преступных действий мужчины пострадало четыре женщины, одна из них — жительница Красноярска. Скрываясь от правосудия, мужчина сменил фамилию, и уехал в столицу Красноярского края, где совершил еще одно преступление, за что и был осужден местным судом.