Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
СКР завел дело против выигравшего 30 млн руб россиянина
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Преемник Моторолы назвал города, которые захватит армия ДНР – СМИ
СМИ: США хотели скрыть ввод своей армии на Украину
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
Мужество подростка с опухолью мозга потрясло сети
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
12Ливни затопили Перу
1185-летие Наины Ельциной
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16:17 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Иркутска получил 20 лет «строгача» за убийство и мошенничество

Такое решение вынес Иркутский областной суд.

Иркутский областной суд поставил точку в резонансном уголовном деле в отношении 40-летнего жителя областного центра А. Беляева (Шеметова). Иркутянин осужден за убийство и мошенничество в особо крупном размере. Наказание в виде 20 лет лишения свободы он будет отбывать в колонии строгого режима, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе областного суда.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина убил своего знакомого с целью завладеть его квартирой. А. Беляев вошел в доверие к потерпевшему, обещая помочь в приватизации и продаже квартиры, предложив оформить на него доверенность с правом получения денег. Намереваясь присвоить вырученные от сделки средства, подсудимый под предлогом совместной поездки на рыбалку, вывез своего знакомого на берег реки Лена, где и убил. После этого преступник стал срочно подыскивать покупателей на квартиру. Однако распорядиться недвижимостью он не успел, поскольку был задержан полицией.

Кроме того, Иркутским областным судом доказано три факта мошенничества А. Беляева в отношении женщин. Он входил к ним в доверие, брал деньги взаймы, а затем исчезал. Похищенными средствами распоряжался по своему усмотрению. Всего от преступных действий мужчины пострадало четыре женщины, одна из них — жительница Красноярска. Скрываясь от правосудия, мужчина сменил фамилию, и уехал в столицу Красноярского края, где совершил еще одно преступление, за что и был осужден местным судом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на среду, 22 марта
СБУ запретила въезд на Украину Юлии Самойловой
СМИ: в результате удара по школе в Сирии погибли сотни человек
СК возбудил еще одно дело о взятке против экс-губернатора Белых
Украина попросила США заключить с ней оборонное соглашение
Медведев предложил сажать чиновников разного уровня в open space
Минфину поручили повысить минимальную цену на водку
Верховный суд оставил в силе приговор Карауловой
Спорт
Bellator назначил новую дату боя между Емельяненко и Митрионом Бой между великим российским бойцом ММА Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который не состоялся в феврале из-за проблем американца со здоровьем, назначен на 24 июня
Авто
Универсал Lada Vesta сфотографировали почти без камуфляжа Тестовые экземпляры пятидверной Lada Vesta ездят по улицам Тольятти без маскирующих накладок и с минимумом камуфляжной плёнки
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу В Кремле прошел концерт, посвященный пятилетию популярного телепроекта
Недвижимость
Эксперты: в России снизилось качество строительства
Средняя квартплата в Петербурге уменьшилась
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь