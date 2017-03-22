СМИ сообщили о сотнях жертв удара коалиции по зданию бывшей школы в Ракке

«Как сообщают местные источники, удар был нанесен в ночь на 20 марта по району Мансура в 30 километрах к западу от Ракки. Под бомбардировку попали члены 50 семей, бежавших из районов Хамас, Хомс и Ракка. В результате погибли сотни человек, в том числе женщины и дети», — пишет издание.

Ранее в среду информагентство САНА со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщило, что ВВС, предположительно, международной коалиции во главе с США нанесли удар по школе к западу от сирийского города Ракка, в результате погибли и пострадали десятки человек.

Район, по которому был нанесен удар, контролируется террористической группировкой ИГ*.

Источники агентства Anadolu в Ракке сообщили также еще об одном ударе, который был нанесен по району Табка на западе города и в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация.