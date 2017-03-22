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15:22 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о сотнях жертв удара коалиции по зданию бывшей школы в Ракке

АНКАРА, 22 мар— РИА Новости. Сотни мирных жителей погибли в результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции по зданию одной из бывших школ к западу от сирийского города Ракка, в котором находились беженцы, сообщает в среду турецкое агентство Anadolu со ссылкой на местные источники.

«Как сообщают местные источники, удар был нанесен в ночь на 20 марта по району Мансура в 30 километрах к западу от Ракки. Под бомбардировку попали члены 50 семей, бежавших из районов Хамас, Хомс и Ракка. В результате погибли сотни человек, в том числе женщины и дети», — пишет издание.

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Ранее в среду информагентство САНА со ссылкой на несколько осведомленных источников сообщило, что ВВС, предположительно, международной коалиции во главе с США нанесли удар по школе к западу от сирийского города Ракка, в результате погибли и пострадали десятки человек.

Район, по которому был нанесен удар, контролируется террористической группировкой ИГ*.

Источники агентства Anadolu в Ракке сообщили также еще об одном ударе, который был нанесен по району Табка на западе города и в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Комментарии
6
Алекс Тенькофф
Начерта мне, как и десяткам миллионов россиян, живущих в лачугах и едва сводящими концы с концами с полуголодными детьми вся эта Сирия, коалиции и прочая хрень. У людей обычная гражданская война, типа у нас в Чечне или у хохлов в Донбассе. Может как в Афгане - не знаю. Нас всё прёт на мировой порядок. НАЧАТЬ НАДО С СЕБЯ!
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Сергей Зауглов
Вот именно! Что хорошего нынешняя Россия может нести в другие страны, когда сама погрязла в воровстве и нищете!?
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Лариса Кушнир
А нести Россия всегда может только помощь и добро! Такой уж у нас менталитет - обостренное чувство справедливости и умение ЖАЛЕТЬ, даже своих врагов! Мама рассказывала, что после войны, когда сами жили впроголодь, бегали на стройку и подкармливали пленных немцев! А насчет воровства - вот вы лично воруете? Думаю нет, и я нет, и большинство народа НЕТ! А по кучке зажравшихся воров не надо судить обо всей России, все получат по заслугам!
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