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17:57 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде мужчину заочно арестовали по обвинению в терроризме

В Калининграде 36-летний мужчина заочно арестован по обвинению в терроризме.

Следователи считают, что он может находиться в Сирии или Ираке, и предположительно воюет на стороне запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Региональное УФСБ возбудило в отношении него два уголовных дела — по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности); и по части 2 статьи 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической. Максимальное наказание по этим статьям — от 15 до 20 лет лишения свободы.

Центральный районный суд взял калининградца под стражу 15 марта. В случае задержания, его должны поместить в СИЗО. В среду, 22 марта, Калининградский областной суд оставил в силе решение суда первый инстанции, несмотря на возражения адвоката. Защитник полагает, что оснований для ареста нет; а у следователей слишком мало доказательств, которые бы указывали на то, что калининградец примкнул к террористам.

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