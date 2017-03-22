Бывшие чиновники из Севастополя получили 13 лет тюрьмы на двоих за взятку

Как уточнили в ведомстве, весной 2015 года военнослужащий предоставил в севастопольский отдел «Южного регионального управления жилищного обеспечения» пакет документов о включении его в список на предоставление жилья. Сотрудники учреждения в ходе личных бесед сообщали, что жилье отсутствует, затягивая процесс оформления документов.

Спустя время заместитель начальника отдела и ведущий документовед предложили военнослужащему посодействовать в выделении квартиры, но только при условии передачи им 155 тыс рублей. Сообщники были задержаны в ноябре 2015 года после передачи им части указанной суммы, которую предприимчивые чиновники заранее распределили между собой.

Суд приговорил заместителя начальника севастопольского отдела к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его сообщник приговорен к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Каждый из осужденных должен заплатить штраф в десятикратном размере взятки — 1 млн 550 тыс руб. Кроме того, они лишены права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления на трехлетний срок.