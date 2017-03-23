В Италии обезвредили банду похитителей пармезана

Арестованные 20 марта в городе Модена грабители в основном действовали в регионе Эмилия-Романья. За время своей криминальной карьеры им удалось похитить примерно 16 тысяч бутылок вина на общую сумму примерно 100 тысяч евро и 168 кругов сыра сорта «Пармиджано-Реджано» стоимостью в 80 тысяч евро. Для задержания преступников полиции пришлось проводить крупномасштабную операцию под названием «Вино и сыр», сообщает Local.

Стражам порядка удалось установить, что один из членов банды, пользуясь своими профессиональными связями с производителями сельскохозяйственной продукции в регионе, передавал соответствующую информацию сообщникам.

Воровство еды является серьезной проблемой для всей Италии. Одним из самых привлекательных объектов для злоумышленников является сыр. По данным ассоциации производителей «Пармиджано-Реджано», только в 2015—2016 годах в Италии было похищено сыра этого сорта на общую сумму в 6 миллионов евро. Стоимость одного 40-килограммового круга сыра двухлетней выдержки может составлять до 500 евро.

Не спасают и водяные знаки, которые производители ставят на оболочку сыров. Преступники просто срезают их перед перепродажей на черном рынке.