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15:40 (мск), источник: Sputnik.by

Штык-ножи и кортики обнаружили таможенники в двух автобусах

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Сотрудники таможни пресекли две попытки провоза холодного оружия из Польши в Беларусь, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.

Источник: Sputnik.by

Оба случая были зафиксированы в ПТО «Варшавский мост». Сначала в технологической нише под обшивкой микроавтобуса Mercedes Sprinter, которым управлял могилевчанин, были обнаружены два штык-ножа и кортик примерной стоимостью около 7,5 тысячи долларов.

Микроавтобус и холодное оружие были изъяты до решения суда.

Затем при осмотре рейсового автобуса Setra, который следовал в Беларусь из Германии, у гражданина России был обнаружен подлежащий декларированию швейцарский военный кинжал 1943 года выпуска.

В отношении россиянина был начат административный процесс по ч. 1, ст. 14,5 административного кодекса Беларуси.

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