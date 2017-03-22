Количество интернет-преступлений на Урале ежегодно растет на 10%

«В среднем ежегодно количество регистрируемых интернет-преступлений на Урале увеличивается на 10%. Среди злоумышленников есть как жители России, так и пользователи из стран Дальнего и Ближнего зарубежья, в частности Украины. По иностранным гражданам мы взаимодействуем с Интерполом», — сказал Полупанов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Количество интернет-преступлений со взломом страниц в социальных сетях и использования фейковых аккаунтов на Урале ежегодно увеличивается на 10%. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил начальник отдела «К» бюро специальных технических мероприятий Главного Управления МВД по Свердловской области Евгений Полупанов.

По его словам, в прошлом году свердловские полицейские выявили три преступных группы, от деятельности которых пострадали 90 пользователей интернета.

«Ущерб от деятельности злоумышленников составил несколько миллионов рублей. Всего в прошлом году в наш отдел обратилось 644 жителя области, из которых 294 человека жаловались на мошенничество в сети Интернет. Было выявлено 72 преступления с неправомерным доступом к информации и 90 преступлений, связанных с мошенничеством в интернете», — сказал Полупанов, отметив, что все преступления совершались с использованием фейковых аккаунтов или сайтов.

В частности, среди интернет-мошенников был житель города Первоуральска Свердловской области, который взламывал страницы пользователей социальных сетей, где размещал информацию о том, что больному ребенку нужны средства на лечение. «Многие люди откликались на эти обращения и пересылали деньги. В настоящий момент злоумышленник осужден, его признали виновным в мошенничестве с использованием компьютерной техники и неправомерном доступе информации», — сказал собеседник агентства.

Противоречия в законах

По словам члена Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, профессора кафедры мировой экономики Уральского государственного экономического университет (УрГЭУ) Евгения Ющука, защититься от взлома на 100% пользователем социальных сетей невозможно. «Так, например, из Twitter было украдено четверть миллиона паролей, база которых была продана неизвестным лицам. После чего я обнаружил, что с моей страницы этой социальной сети кто-то размещает рекламные сообщения. Я вступил в переписку со службой поддержки Twitter, служба восстановления этой социальной сети три дня решала мой вопрос, пока я со спамерами вел свою страницу», — сказал Ющук на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что опасность могут представлять и тесты «Кем ты будешь в старости?» или «На какого киногероя ты похож?», которые набирают популярность в социальной сети Facebook, так как, по его словам, они также могут содержать программы по краже логинов и паролей.

По мнению преподавателя кафедры уголовного права Уральского юридического университета, кандидата юридических наук Данила Сергеева, сейчас активно происходит виртуализация преступлений, в связи с чем необходимо модернизировать законодательство. «Российский правопорядок более традиционный, осторожный и сейчас находится в стадии ожидания. Наше законодательство пока не готово криминализировать сам факт взлома аккаунта в социальных сетях без уничтожения и повреждения информации его пользователя», — сказал Сергеев.

Он уточнил, что факт взлома аккаунта пока редко привлекает внимание правоохранителей. «Но если потерпевший будет настойчив и докажет, что информация была модифицирована и использована против него, то это может быть основанием для проведения проверки. В статье УК РФ “Неправомерный доступ к компьютерной информации” говорится о том, что к ответственности привлекается человек за модификацию информации, охраняемой законом. У юристов возникает вопрос — насколько страница в социальных сетях охраняется законом, и пока однозначного ответа на него нет», — добавил Сергеев.

По его словам, в федеральном законе об информатизации говорится о том, что логин и пароль — это персональные данные пользователя. «В этом же законе написано, что информация будет охраняемая законом, если вы предпринимаете меры по ее защите. И это небольшое противоречие приводит к тому, что потерпевший часто не может себя защитить уголовно- правовыми средствами от злоумышленников», — пояснил уральский юрист.

Проблема оценки контента

По его словам, в последнее время в юридической практике появились такие резонансные дела, как дело уральского блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих в сети Интернет. «Действительно, сейчас существуют юридическая проблема в оценке контента. Буквально месяц назад это вопрос обсуждался на Ковалевских чтениях в Екатеринбурге с ведущими юристами страны, представителями духовенства, сотрудниками правоохранительных органов. Все пытались понять: где та граница, когда интернет-пользователь оскорбил чувства верующих», — отметил Сергеев.

По его словам, за пример был взят нашумевший фильм «Матильда», рассказывающий историю об императоре Николаев II. «Священник заявил, что при определенных обстоятельствах этот фильм может оскорбить чувства верующих, муфтий отметил, что его “Матильда” никак не оскорбляет, юристы пытались понять, а какие моменты в этой киноленте могут оскорбить чувства верующих. И это непонимание так разрешить и не удалось», — сказал Сергеев.

«Законодатель решил остановить эту дискуссию и криминализировал данное деяние (оскорбление чувств верующих — прим. ТАСС), как уголовно наказуемое. Общество оказалось к этому не готово, и пример с Соколовским яркое тому подтверждение. Его контент при определенных оговорках может оскорбить чувства верующих, но с другой стороны, нет. Поэтому многие эксперты в области права считают, что данная статья не работает в том виде, в котором должна работать», — подчеркнул юрист.

Профилактика экстремизма

По словам Полупанова, активно выявляются в сети интернет фейковые аккаунты экстремистов, в частности, была разработана программа мониторинга таких страниц. По словам одного из разработчиков данной программы, российского программиста Евгения Венедиктова, более 10 тыс. персональных аккаунтов, пропагандирующих экстремизм, а также вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), за последние четыре месяца выявили разработчики программы мониторинга соцсетей. Он добавил, что все информация была направлена в правоохранительные органы в различные субъекты РФ для принятия процессуального решения.

«Порядка 10 тыс. персональных аккаунтов в социальной сети “ВКонтакте” мы выявили за последние четыре месяца, в которых содержались официально признанные в РФ экстремистские материалы. Также были выявлены хабы, на которые вербовщики “накидывают” много видео с казнями или лекции вербовщиков. Мы раньше не выявляли так массово такие аккаунты. Запрещенная информация, конечно, и раньше размещалась в социальных сетях, например, еще в 2013—2014 годы, но с помощью программы мы только сейчас стали активно ее выявлять», — сказал Венедиктов.

По его словам, программа отслеживает аккаунты людей, в том числе попавших в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в вербовке людей в экстремистские организации. «Программа отслеживает подозрительные аккаунты по названиям экстремистских видеороликов и фамилиям вербовщиков», — добавил собеседник агентства.

Венедиктов отметил, что в поле зрения разработчиков программы попадали аккаунты, содержащие более 205 роликов и аудиолекций различных вербовщиков. «Когда мы на одном аккаунте нашли хаб, содержащий ролики с видеолекциями, мы нажимаем кнопку, которая позволяет нам автоматически отслеживать всех друзей данного пользователя, в частности подростков, получающих данную информацию. Таким образом, мы можем проводить профилактическую работу с подростками, а не только ловить владельца экстремисткого аккаунта», — добавил он.