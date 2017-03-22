«Мне стыдно»: за убийство 22-летней девушки таксисту грозит почти 10 лет
Завтра вынесут приговор водителю такси Сергею Соколову, убившего и обезглавившего молодую Кристину Медведеву в июле прошлого года.
Завтра вынесут приговор водителю такси Сергею Соколову, убившего и обезглавившего молодую Кристину Медведеву в июле прошлого года.
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Соколов был очень краток в своем выступлении. Перед началом процесса после того, как его доставили в клетку в зале суда, он напряженно и долго смотрел в окно, повернувшись ко всем спиной, и упорно крестился, произнося молитву.
«Уважаемый суд, уважаемые присутствующие! Я виноват! Уважаемая Светлана Владимировна (обращаясь к матери погибшей девушки — Прим. ред.), прости меня, пожалуйста! Мне очень стыдно, я во всем раскаиваюсь», — таким было последнее слово подсудимого.
После этого судья выждал долгую минутную паузу, ожидая, что подсудимый продолжить свою речь. Но этого не произошло. Приговор Сергею Соколову будет оглашен завтра в 16.00.
Напомним, что в прениях государственный обвинитель попросил для подсудимого наказания в виде 9 лет и 10 месяцев строго режима, а также возмещения ритуальных расходов пострадавшим. Узнав о сроке заключения, у Соколова началась истерика — он начал плакать и причитать: то он убивал девушку, то не убивал, но не понимает, как это произошло.