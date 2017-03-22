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15:20 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

«Мне стыдно»: за убийство 22-летней девушки таксисту грозит почти 10 лет

Завтра вынесут приговор водителю такси Сергею Соколову, убившего и обезглавившего молодую Кристину Медведеву в июле прошлого года.

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга с последним словом в среду, 22 марта, выступил таксист Сергей Соколов, который в прошлом году задушил, а потом отрезал голову молодой екатеринбурженке Кристине Медведевой. Назначена дата приговора, сообщает корреспондент «АиФ-Урал» из зала суда.

Соколов был очень краток в своем выступлении. Перед началом процесса после того, как его доставили в клетку в зале суда, он напряженно и долго смотрел в окно, повернувшись ко всем спиной, и упорно крестился, произнося молитву.

«Уважаемый суд, уважаемые присутствующие! Я виноват! Уважаемая Светлана Владимировна (обращаясь к матери погибшей девушки — Прим. ред.), прости меня, пожалуйста! Мне очень стыдно, я во всем раскаиваюсь», — таким было последнее слово подсудимого.

После этого судья выждал долгую минутную паузу, ожидая, что подсудимый продолжить свою речь. Но этого не произошло. Приговор Сергею Соколову будет оглашен завтра в 16.00.

Напомним, что в прениях государственный обвинитель попросил для подсудимого наказания в виде 9 лет и 10 месяцев строго режима, а также возмещения ритуальных расходов пострадавшим. Узнав о сроке заключения, у Соколова началась истерика — он начал плакать и причитать: то он убивал девушку, то не убивал, но не понимает, как это произошло.

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