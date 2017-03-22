На Дону девушка скончалась после тренировки в фитнес-клубе
В Зернограде следователи проводят проверку по факту гибели 16-летней девушки после занятий в
В Зернограде следователи проводят проверку по факту гибели 16-летней девушки после занятий в
По предварительным данным, вечером 21 марта несовершеннолетняя вместе с подругой тренировались в
«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведения
Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение.