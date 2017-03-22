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15:41 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

На Дону девушка скончалась после тренировки в фитнес-клубе

В Зернограде следователи проводят проверку по факту гибели 16-летней девушки после занятий в фитнес-клубе.

По предварительным данным, вечером 21 марта несовершеннолетняя вместе с подругой тренировались в фитне-клубе. После занятий на беговой дорожке она почувствовала недомогание и потеряла сознание. Сотрудники фитнес-центра вызвали скорую, однако девушка скончалась по дороге в больницу.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначено проведения судебно-медицинского исследования, с целью установления причины ее смерти», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Все обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки. По ее результатам следствием будет принято процессуальное решение.

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