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15:50 (мск), источник: Новый Калининград

У Центрального рынка «Рено» врезался в троллейбус (фото)

В среду днем произошло ДТП на улице Горького, в результате чего оказалось затруднено движение у Центрального рынка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил очевидец.

Столкновение произошло рядом с остановкой общественного транспорта у торгового центра «Акрополь». Автомобиль «Рено» врезался в троллейбус. У легковой машины повреждены передний бампер и фара.

Пострадавших, по словам очевидца, нет.

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