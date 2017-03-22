У Центрального рынка «Рено» врезался в троллейбус (фото)
В среду днем произошло ДТП на улице Горького, в результате чего оказалось затруднено движение у Центрального рынка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил очевидец.
В среду днем произошло ДТП на улице Горького, в результате чего оказалось затруднено движение у Центрального рынка. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил очевидец.
Столкновение произошло рядом с остановкой общественного транспорта у торгового центра «Акрополь». Автомобиль «Рено» врезался в троллейбус. У легковой машины повреждены передний бампер и фара.
Пострадавших, по словам очевидца, нет.