В квартире дома на Партизанской нашли тела двух мужчин

В Самаре правоохранители проводят проверку по факту обнаружения в ночь на среду, 22 марта, двух мертвых мужчин в квартире дома на улице Партизанской, пишет 63.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по Самарской области по связям со СМИ Елену Шкаеву.

По предварительной информации, на телах мужчин не нашли признаков насильственной смерти. Пока следователи рассматривают две версии произошедшего: отравление бытовым газом из-за неисправности колонки или передозировка наркотиками. Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.