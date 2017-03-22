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15:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец пострадал при пожаре на Широкой речке

Его увезли в больницу с ожогами.

Источник: УралИнформБюро

Днем 22 марта 2017 года в Екатеринбурге на Феофанова, 2а произошел пожар — пострадал хозяин частного дома. Местные жители, увидевшие на месте ЧП машину аварийной газовой службы, предположили, что взорвался газ. Однако в пресс-службе «Екатеринбурггаза» опровергли данную информацию.

«В квартире данного дома на кухне из-за неисправности электропроводки загорелся холодильник. Газопровод не поврежден», — прокомментировали в компании.

Как сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «Сова», на место выезжали 3 единицы техники и 11 человек личного состава МЧС. Огонь охватил 6 квадратных метров. Хозяин дома получил ожоги рук. Его увезли на скорой.

В городском УМВД проведут проверку по факту происшествия.

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