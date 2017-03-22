Екатеринбуржец пострадал при пожаре на Широкой речке
Его увезли в больницу с ожогами.
Его увезли в больницу с ожогами.
Днем 22 марта 2017 года в Екатеринбурге на Феофанова, 2а произошел пожар — пострадал хозяин частного дома. Местные жители, увидевшие на месте ЧП машину аварийной газовой службы, предположили, что взорвался газ. Однако в
«В квартире данного дома на кухне
Как сообщили «Уралинформбюро» в службе спасения «Сова», на место выезжали 3 единицы техники и 11 человек личного состава МЧС. Огонь охватил 6 квадратных метров. Хозяин дома получил ожоги рук. Его увезли на скорой.
В городском УМВД проведут проверку по факту происшествия.