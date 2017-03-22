Строители повредили электропитание площадки возводимого к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде

По данным пресс-службы, это произошло 21 марта из-за того, что организация не согласовала свои работы с сетевой компаний, поэтому повредила две кабельные линии напряжением 10 кВ, идущие от подстанции (ПС) 110/10/10 кВ «Стрелка» до распределительного пункта (РП) № 119, питающего строительную площадку стадиона. Для того, что бы ликвидировать последствия аварии, специалисты «Нижновэнерго» подключили три резервных источника электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 600 кВа. По данным пресс-службы, сейчас ремонтно-восстановительные работы завершены, электроснабжение осуществляется по стандартной схеме.

Напомним, что строительство стадиона к ЧМ в Нижнем Новгороде планируется завершить до конца 2017 года. Госконтракт на возведение объекта Минспорта РФ и «Стройтрансгаз» подписали в конце декабря 2014 года. Цена контракта — 16,756 млрд рублей. В Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе ¼ финала.