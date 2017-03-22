Под Воронежем угонщик затолкал водителя Audi в багажник

Ранее судимый житель Новоусманского района угнал автомобиль Audi-100 у 25-летнего парня, затолкав автовладельца в багажник, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в среду, 22 марта. Парень и его приятель задолжали рецидивисту деньги, что и стало поводом для преступления.

Преступление произошло в ночь на воскресенье, 19 марта. Молодой человек и его товарищ шли домой и встретили 25-летнего знакомого. Тот неожиданно припомнил им долг и потребовал немедленно вернуть деньги. У одного из приятелей парень потребовал 5 тыс., у другого — 3 тыс. рублей. Сельчане отказались, и злоумышленник стал им угрожать. Когда все трое подошли к дому, возле которого стояла иномарка одного из парней, рецидивист, применив насилие, забрал ключи от машины. После этого подозреваемый затолкал хозяина в багажник, вывез в безлюдное место и стал избивать, требуя продать ему авто в счет долга. Рецидивист заставил молодого человека поставить подпись в документе. Затем злоумышленник сообщил, что теперь иномарка принадлежит ему. Он позвонил знакомым, которые отбуксовали автомобиль на своем «ВАЗе» в неизвестном направлении. Парень обратился в полицию.

Автомобиль нашли в одном из дворов села на следующий день. Правоохранители задержали подозреваемого, тот признал вину. За грабеж (ч. 2 ст. 161 УК РФ) ему грозит до семи лет лишения свободы. Рецидивист находится в изоляторе. Решается вопрос об его взятии под стражу.