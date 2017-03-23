Озеро Абрау на Кубани вышло из берегов
СОЧИ, 22 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Уровень воды поднялся в горном озере Абрау под Новороссийском
СОЧИ, 22 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Уровень воды поднялся в горном озере Абрау под Новороссийском
Склады крупного винного завода, расположенного на берегу, не пострадали, сообщила ТАСС официальный представитель компании «Абрау-Дюрсо» Дарья Домостроева.
«Причиной резкого подъема уровня озера стали осадки, которые идут на Черноморском побережье последние
По ее словам, если не принять меры, при дальнейшем увеличении уровня вода может затопить парк и дойти до винного завода. «В свое время на берегу озера был разбит парк, а набережную немного отодвинули, как раз для того, чтобы не допускать наводнений», — отметила представитель «Абрау-Дюрсо». Она также добавила, что осадки прекратились, уровень озера и соседних небольших водоемов спадает.
В истории
Абрау — самое большое пресноводное озеро Краснодарского края, расположено на