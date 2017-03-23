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11:34 (мск), источник: ТАСС

Озеро Абрау на Кубани вышло из берегов

СОЧИ, 22 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Уровень воды поднялся в горном озере Абрау под Новороссийском из-за сильных дождей.

Склады крупного винного завода, расположенного на берегу, не пострадали, сообщила ТАСС официальный представитель компании «Абрау-Дюрсо» Дарья Домостроева.

«Причиной резкого подъема уровня озера стали осадки, которые идут на Черноморском побережье последние три-четыре дня. Вода поднялась на 70 см, такое бывает раз в пять лет, но до складов не дошла. На всякий случай начали откачивать воду», — рассказала Домостроева.

По ее словам, если не принять меры, при дальнейшем увеличении уровня вода может затопить парк и дойти до винного завода. «В свое время на берегу озера был разбит парк, а набережную немного отодвинули, как раз для того, чтобы не допускать наводнений», — отметила представитель «Абрау-Дюрсо». Она также добавила, что осадки прекратились, уровень озера и соседних небольших водоемов спадает.

В истории Абрау-Дюрсо уже были наводнения. В 2002 году сильные ливни смыли часть виноградников, расположенных на горных склонах. Не обошлось тогда и без пострадавших.

Абрау — самое большое пресноводное озеро Краснодарского края, расположено на юго-западе края на низкогорном Абрауском полуострове, в 14 км от Новороссийска.

Абрау-Дюрсо — курортный поселок под Новороссийском, где размещается производство одноименного крупного российского производителя шампанских и игристых вин. Готовая продукция включает в себя игристое вино и «тихие» вина с наименованием «Абрау-Дюрсо» и торговыми марками «Абрау», Victor Dravigny, Abrau Light, Foliage и «Русское шампанское». Также компания оказывает туристические услуги на базе собственного Центра винного туризма и реализует строительство коттеджных поселков в рамках проектов Abrau Deluxe Club и Abrau Foresthill.

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