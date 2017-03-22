Джек-Потрошитель объявился в башкирском селе

Все потому, что здесь появился свой Джек-Потрошитель. Его жертвами стали уже как минимум трое местных жителей. Власти обеспокоены, полиция бессильна.

Корреспондент ProUfu.ru отправился на место, чтобы провести собственное расследование и узнать, кто это — неуловимый Джек-Потрошитель из башкирского села.

Первая кровь.

Первое нападение произошло в конце 2016 года. На темной улице недалеко от сельского клуба молодого человека ударили по лицу топором. Парень получил тяжелую травму. Нос был практически отрублен.

По данному факту полиция завела уголовное дело. Виновного нашли довольно быстро. Им оказался местный житель — 32-летний Ильнур Туальбаев.

Подозреваемого административно задержали на трое суток. Затем отпустили под подписку о невыезде. Дело дошло до суда, где его вину без труда удалось доказать.

Но Туальбаев отделался условным сроком за причинение телесных повреждений средней степени тяжести.

Районный судья, скорее всего, и предположить не мог, что данный эпизод — только начало восхождения кровавого Джека.

Новая жертва.

Меньше чем через месяц Потрошитель вновь взялся за дело. На этот раз его жертвой стал 32-летний Исмагил (имя изменено). В ночное время на одной из улиц Юмагузино неизвестный из-за пустяка повздорил с молодым человеком. Исмагил имел неосторожность дать нападавшему отпор. Вооруженный отбитым горлышком бутылки, злоумышленник ударил его в лицо, нанеся длинную рваную рану от лба до шеи.

Пострадавший выжил. И — странное дело — не стал заявлять на нападавшего. Его мотивы остаются неизвестными, однако в местной полиции корреспонденту ProUfu.ru подтвердили: заявления от пострадавшего не поступало, дело не возбуждали. По некоторым данным, нападавшим был именно условно осужденный Туальбаев, который остался на свободе.

Ночь кровавых ножей.

12 марта 2017 года Джек-Потрошитель вновь вышел на улицы Юмагузино. Обстоятельства третьего эпизода его криминальной биографии точно не установлены. Из разных источников удалось выяснить, что на этот раз местом кровавой драмы стал дворик у местного кафе.

Дело было в воскресенье, когда сельская молодежь бурно отмечала выходные в ночном заведении. Известно, что у входа в кафе случилась драка, в которой участвовал Туальбаев. Неизвестно, кто первым достал нож.

Некоторые очевидцы говорят, что судимый молодой человек повсюду таскал при себе холодное оружие, которое и пошло в ход в ту роковую ночь.

К счастью, и на этот раз обошлось без погибших. А несколько ножевых ран по-прежнему не стали поводом для уголовного разбирательства.

Тьма наступает.

Жители Юмагузино встревожились не на шутку. Прежде спокойный поселок, в котором каждая пьяная драка становилась поводом для разговоров, вдруг стал местом, где поселился страх. Даже взрослые стали бояться выходить на улицу.

Человека, который запугал односельчан, прозвали Джеком-Потрошителем — за любовь к холодному оружию и ночным нападениям.

Обеспокоенные сельчане обратились к главе района.

«Когда вы остановите нашего Джека-Потрошителя? Нам уже вечером из домов выйти страшно, не знаешь, вернешься домой или нет», — возмущается местная жительница на сходе граждан.

Участковый уполномоченный капитан полиции Марсель Байгубаков лишь разводит руками. Говорит, полиция здесь бессильна.

«Мы его задерживали, сажали на трое суток — и все. Это районный суд дал ему условный срок. Дальше мы ничего поделать с ним не можем», — сказал страж порядка в ответ на обращения граждан.

Недавно избранный глава района Гайса Янбаев обещает разобраться в ситуации.

«Я с подполковником (начальником районного ОМВД) поговорю. Попрошу, чтобы на контроль взяли его», — заверил чиновник на встрече с жителями Юмагузино.

Расходясь по домам, сельчане, однако, говорили между собой, что и сегодня нужно проверить, крепко ли закрыты двери, и не гуляют ли дети допоздна.