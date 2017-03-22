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16:19 (мск), источник: РБК - Украина

СБУ раскрыла хищение сотен миллионов гривен должностными лицами «Киевавтодора»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор» на хищении сотен миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, правоохранители установили, что чиновники присваивали средства государственного и городского бюджетов, выделенные на строительство, эксплуатацию, содержание, капитальный и текущий ремонт автодорог столицы, реконструкцию транспортных узлов, ремонт межквартальных проездов и придомовых территорий. В частности, руководители «Киевавтодора» по сговору с коммерсантами во время тендеров закупали материалы и работы по значительно завышенной цене. Затем деньги перечисляли на фиктивные фирмы, переводили в наличные и присваивались организаторами сделки. Только в течение 2016 года подозреваемые вывели на счета фиктивных структур и присвоили почти триста миллионов гривен.

«Во время ряда обысков в офисах Киевавтодора, на предприятиях- подрядчиках, фиктивных структурах и месту жительства фигурантов дела, сотрудники СБ Украины изъяли документацию, подтверждающую совершение противоправных финансово-хозяйственных операций, черновые записи, компьютерную технику, на которой изготовлялись фиктивные финансово-хозяйственные документы, печати коммерческих структур, задействованные в проведении сделок, и почти четыре миллиона неучтенных гривен», — отмечается в сообщении. Сейчас начато уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) проводит следственные действия в коммунальном предприятии «Киевавтодор».

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