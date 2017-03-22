СК возбудил еще одно дело о взятке против экс-губернатора Белых
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. СКР предъявил новое обвинение во взяточничестве
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. СКР предъявил новое обвинение во взяточничестве
«Девятого марта 2017 года в отношении Белых было возбуждено дело по части шестой статьи 290 УК РФ (взятка)», — сказала судья, оглашая материалы дела.
Новое уголовное дело, следует из материалов дела, оглашенных в суде, принял к своему производству следователь Роман Мухачев. Данное дело было соединено с первым делом о взятке в отношении Белых, 17 марта ему было предъявлено обвинение.
В среду СКР обратился в суд о продлении ареста бывшему чиновнику на три месяца. Ходатайство следователь обосновал необходимостью получить результат назначенной
Белых, по словам следователя, находясь на свободе, может угрожать свидетелям и препятствовать производству по делу.
Обвиняемый намерен мешать следствию путем прямых угроз свидетелям и склонения их к даче показаний, выгодных ему. А также при помощи связей среди высокопоставленных лиц намерен оказывать давление на следствие