СК возбудил еще одно дело о взятке против экс-губернатора Белых

«Девятого марта 2017 года в отношении Белых было возбуждено дело по части шестой статьи 290 УК РФ (взятка)», — сказала судья, оглашая материалы дела.

Новое уголовное дело, следует из материалов дела, оглашенных в суде, принял к своему производству следователь Роман Мухачев. Данное дело было соединено с первым делом о взятке в отношении Белых, 17 марта ему было предъявлено обвинение.