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16:14 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил еще одно дело о взятке против экс-губернатора Белых

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. СКР предъявил новое обвинение во взяточничестве экс-губернатору Кировской области Никите Белых, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о продлении его ареста.

Источник: РИА Новости

«Девятого марта 2017 года в отношении Белых было возбуждено дело по части шестой статьи 290 УК РФ (взятка)», — сказала судья, оглашая материалы дела.

Новое уголовное дело, следует из материалов дела, оглашенных в суде, принял к своему производству следователь Роман Мухачев. Данное дело было соединено с первым делом о взятке в отношении Белых, 17 марта ему было предъявлено обвинение.

По второму эпизоду получения взятки также возбуждено дело по статье "посредничество"

В среду СКР обратился в суд о продлении ареста бывшему чиновнику на три месяца. Ходатайство следователь обосновал необходимостью получить результат назначенной психолого-криминалистической экспертизы, а также проделать ряд следственных действий, необходимых для завершения расследования.

Белых, по словам следователя, находясь на свободе, может угрожать свидетелям и препятствовать производству по делу.

Обвиняемый намерен мешать следствию путем прямых угроз свидетелям и склонения их к даче показаний, выгодных ему. А также при помощи связей среди высокопоставленных лиц намерен оказывать давление на следствие
Роман Мухачев
Следователь
Комментарии
1
Оксана Поддубная
Его пример другим наука!
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