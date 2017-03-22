В Воронеже убрали замаскированные игровые автоматы у Дома быта
Оборудование направили на экспертизу.
Оборудование направили на экспертизу.
Киоск с игровыми автоматами у воронежского Дома быта демонтировали, сообщила
Павильон установила компания «СПЛ-Черноземье», добавила
Администратор городской группы «ВКонтакте» 21 марта опубликовал фото автоматов у Дома быта (улица 20 лет Октября, 119) и запись беседы с пенсионеркой, игравшей в павильоне. Полицейские начали проверку после сообщений граждан. Вечером того же дня павильон убрали.
Автоматы находились в киоске, напоминающем павильон общепита. Сходство дополнял плакат, предлагавший посетителям «чашку горячего кофе или чая». Киоск оборудован двумя экранами и джойстиками. В этом же киоске был кассир, который брал плату с клиентов и должен был выдать выигрыш.
Похожие киоски периодически появляются в Воронеже. В декабре 2016 года на ярмарке «Невская» демонтировали такой же павильон. Владельцы регистрируют оборудование как