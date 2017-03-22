В Воронеже убрали замаскированные игровые автоматы у Дома быта

Павильон установила компания «СПЛ-Черноземье», добавила пресс-служба облпрокуратуры. По данным Федеральной налоговой службы, предприятие с таким названием (ООО «Система продажи лотерей — Черноземье») зарегистрировано в Курске. Компания предоставляет «вспомогательные услуги для бизнеса», занимается торговлей и ремонтом оборудования, следует из сведений о юрлице.

Киоск с игровыми автоматами у воронежского Дома быта демонтировали, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 22 марта. Оборудование отправили на экспертизу, которая должна подтвердить, что приборы использовались для азартных игр.

Администратор городской группы «ВКонтакте» 21 марта опубликовал фото автоматов у Дома быта (улица 20 лет Октября, 119) и запись беседы с пенсионеркой, игравшей в павильоне. Полицейские начали проверку после сообщений граждан. Вечером того же дня павильон убрали.

Автоматы находились в киоске, напоминающем павильон общепита. Сходство дополнял плакат, предлагавший посетителям «чашку горячего кофе или чая». Киоск оборудован двумя экранами и джойстиками. В этом же киоске был кассир, который брал плату с клиентов и должен был выдать выигрыш.