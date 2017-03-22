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16:57 (мск), источник: Volga News

В Самарской области «постарели» наркоманы

В регионе изменился средний возраст потребителей наркотиков. К таким выводам во время мониторинга пришли специалисты департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области.

«Заметны изменения в возрастной структуре наркопотребителей: больше стало тех, кто достиг возраста 30−34 лет и более 40, — отметил сотрудник вышеуказанного департамента Владимир Картавченко. — При этом доля молодежи в общей массе наркопотребителей сокращается».

Этот факт вызвал обеспокоенность членов антинаркотической комиссии, где были озвучены эти данные, потому что в таком возрасте (30−40 лет) у людей обычно уже есть дети, которые в будущем могут последовать примеру родителей, а потому решено было усилить профилактическую работу с членами семей наркоманов.

По результатам мониторинга показатель распространенности наркомании в 2016 г. в регионе уменьшился на 29%, а за последние пять лет сократился в два раза. На 35% снизилось число впервые выявленных лиц, потребляющих наркотики, на 31% меньше стало тех, кто состоит на профучете. Доля наркоманов в стадии ремиссии выросла до 34%, а в связи с выздоровлением с учета в 2016 г. сняли 593 человека, что на 63% больше, чем в 2015 году.

Сократилось и число подростков, вовлеченных в сферу незаконного оборота наркотиков. Как сообщил замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области Павел Морков, в 2016 г. число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных подростками, сократилось на 35%, а количество самих несовершеннолетних, состоящих на учете из-за потребления наркотиков снизилось с 92 до 50.

Интересны результаты соцопроса, озвученные Владимиром Картавченко: 66% взрослого населения Самарской области заявили, что никогда в жизни не получали предложения попробовать наркотики.

В целом ситуация с наркотизацией населения остается тяжелой, однако, вероятно, профилактические мероприятия начали давать положительные результаты.

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