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17:21 (мск), источник: "Российская газета"

Нижегородский суд заподозрил волокиту в деле «концлагеря для собак»

Председатель Нижегородского областного суда Анатолий Бондар инициировал служебную проверку по факту судебной волокиты при рассмотрении административного дела в отношении ООО «ЭБС», сотрудники которого подозреваются в том, что содержали и усыпляли бродячих собак с грубыми нарушениями закона. Об этом «РГ» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции по региону.

Напомним, в ноябре прошлого года управление МВД России по Нижнему Новгороду возбудило уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) по факту создания так называемого «концлагеря» для бродячих собак, где их содержали без пищи и воды, а также усыпляли без веских на то оснований.

Как установили правоохранители, пункт временного содержания животных в доме № 51а на улице Левинка эксплуатируется ООО «ЭБС». Туда предприниматели в рамках муниципального заказа доставляли отловленных на территории Выксы и Кстовского района бездомных собак. При этом условия содержания животных были во всех смыслах нечеловеческими — им не давали есть и пить, что и позволило зоозащитникам, первым обнаружившим этот объект, окрестить его «концлагерем».

Одновременно с уголовным делом, которое пока расследуется, комитет госветнадзора Нижегородской области после внеплановой проверки компании возбудил административное дело по признакам нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. В частности, тела животных должны были отправляться на специализированный ветсанутильзавод, однако по факту этого не происходило.

Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода от 15 марта 2017 года административное дело в отношении ООО было прекращено за истечением сроков давности. Постановление в законную силу не вступило.

По поручению Анатолия Бондара данное дело будет изучено административной коллегией облсуда. По предварительным данным, усматривается факт умышленного затягивания рассмотрения дела. После окончания проведения служебной проверки будет дана правовая оценка действиям судьи, что может повлечь за собой привлечение к дисциплинарной ответственности.

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