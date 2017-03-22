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17:00 (мск), источник: Prokazan.ru

Официально: в Казани арестовали хакеров, «скачавших» 4 млн рублей из банкомата на Ямашева

В МВД Татарстана официально подтвердили информацию о поимке хакеров, «скачавших» ночью во вторник, 10 января, почти 4 млн рублей из банкомата «Ак Барс» банка на проспекте Ямашева.

ProKazan.ru неофициально сообщил о задержании подозреваемых еще в понедельник.

По данным правоохранительных органов, трое парней 24, 27 и 29 лет из города Йошкар-Ола (Марий Эл) тщательно подготовились к совершению преступления.

 — Накануне преступления один из злоумышленников сфотографировал банкомат, чтобы знать его тип, а также расположение в помещении. После этого около 4 часов утра подозреваемые с помощью электронного устройства сняли из терминала всю наличность и скрылись, — говорится в сообщении МВД.

ProKazan.ru ранее сообщал, что подозреваемый зашел в помещение с банкоматом, которое по банковской карте доступно 24 часа в сутки, подключил к банкомату свой ноутбук, после чего около двух часов совершал какие-то манипуляции с ним, снимая наличность, затем покинув место преступления.

В ходе расследования дела, возбужденного по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых.

 — Всех троих задержали 14 марта в Йошкар-Оле. Причем один из подозреваемых отказался впускать полицейских в квартиру и открыл дверь лишь после того, как стражи порядка начали спиливать ее болгаркой, — рассказали в полиции.

Ранее двое из троих задержаных уже были судимы за преступления в IT сфере. 29-летний — за грабеж, а также за кражу денег с абонентских счетов с помощью рассылки вирусных программ на смартфоны, 27-летний — за неправомерный доступ к компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.

Вахитовский суд Казани арестовал всех задержанных. Сейчас идет расследование.

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