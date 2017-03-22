Официально: в Казани арестовали хакеров, «скачавших» 4 млн рублей из банкомата на Ямашева

ProKazan.ru неофициально сообщил о задержании подозреваемых еще в понедельник.

По данным правоохранительных органов, трое парней 24, 27 и 29 лет из города Йошкар-Ола (Марий Эл) тщательно подготовились к совершению преступления.

— Накануне преступления один из злоумышленников сфотографировал банкомат, чтобы знать его тип, а также расположение в помещении. После этого около 4 часов утра подозреваемые с помощью электронного устройства сняли из терминала всю наличность и скрылись, — говорится в сообщении МВД.

ProKazan.ru ранее сообщал, что подозреваемый зашел в помещение с банкоматом, которое по банковской карте доступно 24 часа в сутки, подключил к банкомату свой ноутбук, после чего около двух часов совершал какие-то манипуляции с ним, снимая наличность, затем покинув место преступления.

В ходе расследования дела, возбужденного по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере», сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых.

— Всех троих задержали 14 марта в Йошкар-Оле. Причем один из подозреваемых отказался впускать полицейских в квартиру и открыл дверь лишь после того, как стражи порядка начали спиливать ее болгаркой, — рассказали в полиции.

Ранее двое из троих задержаных уже были судимы за преступления в IT сфере. 29-летний — за грабеж, а также за кражу денег с абонентских счетов с помощью рассылки вирусных программ на смартфоны, 27-летний — за неправомерный доступ к компьютерной информации и создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ.

Вахитовский суд Казани арестовал всех задержанных. Сейчас идет расследование.