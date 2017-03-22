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16:56 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Источник: В доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв газа, сведения о пострадавших уточняются

В доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв, по предварительным данным, произошло разрушение межквартирных перегородок. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах, уточнив, что сведения о пострадавших уточняются.

«На 2-м этаже дома по адресу: ул. Изумрудная, д. 46, корп. 2 произошел взрыв газа, повреждены межквартирные перегородки, проводится тушение и спасание людей», — сказал собеседник агентства, уточнив, что спасено около 20 человек.

Ранее источник в экстренных службах сообщал агентству о том, что в жилом доме на ул. Изумрудная произошел пожар. По предварительным данным, причиной пожара стал прорыв газовой трубы. В доме проводится эвакуация людей. В Мосгазе Агентству «Москва» сообщили, что специалисты проверяют информацию о прорыве газовой трубы.

Дальнейшая информация уточняется.

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