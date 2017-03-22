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17:04 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на Аэродромной произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Все участники массового ДТП находились в трезвом состоянии.

Сотрудники самарской полиции выясняют обстоятельства ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В среду, 22 марта, в 11:15, в Самаре, водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь на по улице Аэродромная в направлении улицы Волгина, при перестроении не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, двигающимся слева по трамвайным путям попутного направления, который, в свою очередь, столкнулся с двумя легковыми автомашинами, передвигавшимися в этом женаправлении.

В результате ДТП автомобили получили незначительные механические повреждения, никто не пострадал. По предварительным данным, все водители находились в трезвом состоянии.

Прибывшие на место дорожной аварии сотрудники полиции установили очевидцев произошедшего и обеспечили беспрепятственный проезд транспорта.

В настоящее время по факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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