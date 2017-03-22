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16:56 (мск), источник: Informburo.kz

Летевший в Бишкек самолёт экстренно приземлился в Алматы после сигнала SOS

Самолёт Embraer с пассажирами на борту вернулся в аэропорт Алматы после вылета из-за поломки.

Источник: Informburo.kz

Блогер Денис Кривошеев опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что выполняющий рейс Алматы-Бишкек самолёт подал сигнал SOS из-за поломки.

«Самолёт Embraer выполняющий рейс Алматы-Бишкек KC109 AirAstana, в воздухe, дал сигнал SOS. Отказал один из двигателей. Борт возвращается в аэропорт вылета. Все аварийные службы подняты по тревоге, — написал Денис Кривошеев. — На борту более 50 человек. Выясняю подробности. На посадку идет с одним двигателем. Самолет сел благополучно в порту Алматы. Но, это не снимает ни одного вопроса, поставленного перед компанией ранее. Что происходит?».

Президент алматинского аэропорта Айбол Бекмухамбетов сообщил Informburo.kz, что самолёт действительно приземлился в аэропорту Алматы в 18.57.

«Всё благополучно, мы подготовили полосу, обеспечили посадку, — прокомментировал Айбол Бекмухамбетов. — Никто не пострадал».

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