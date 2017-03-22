Летевший в Бишкек самолёт экстренно приземлился в Алматы после сигнала SOS
Самолёт Embraer с пассажирами на борту вернулся в аэропорт Алматы после вылета
Самолёт Embraer с пассажирами на борту вернулся в аэропорт Алматы после вылета
Блогер Денис Кривошеев опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что выполняющий рейс
«Самолёт Embraer выполняющий рейс
Президент алматинского аэропорта Айбол Бекмухамбетов сообщил Informburo.kz, что самолёт действительно приземлился в аэропорту Алматы в 18.57.
«Всё благополучно, мы подготовили полосу, обеспечили посадку, — прокомментировал Айбол Бекмухамбетов. — Никто не пострадал».