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18:17 (мск), источник: Volga News

Крупный пожар в пос. Гранный под Новокуйбышевском ликвидирован

В среду, 22 марта, в 14:53, пожарные затушили горевшие летние дома в пос. Гранный под Новокуйбышевском, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:20. По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели два летних частных дома, расположенных на одном участке, и надворные постройки на площади 250 кв. м.

В тушении участвовали 50 человек, использовалось 12 единиц пожарной техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 14:24, а в 14:53 пожар был полностью ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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