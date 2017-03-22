Крупный пожар в пос. Гранный под Новокуйбышевском ликвидирован

Напомним, сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 13:20. По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели два летних частных дома, расположенных на одном участке, и надворные постройки на площади 250 кв. м.

В тушении участвовали 50 человек, использовалось 12 единиц пожарной техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 14:24, а в 14:53 пожар был полностью ликвидирован.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.