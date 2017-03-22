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17:54 (мск), источник: Вести - Воронеж

Асфальт в Воронеже на Перевёрткина провалился из-за сточных вод

Дурно пахнущий провал на Перевёрткина сегодня ликвидирован. Участок канализационного коллектора заменён, в Водоканале обещают завтра засыпать котлован.

Земля тут ушла из-под колёс припаркованных авто накануне вечером. Ни машины, ни люди не пострадали. Прохожие сначала заметили саму яму, и только потом оказалось, что асфальт в проезде у этой многоэтажки подмыли сточные воды. В коллектор диаметром 1200 мм они попадают из Отрожки и Сомово.

Восстанавливать сети начали сегодня. Экскаватор убрал всё, что попало внутрь. После место повреждённого участка заняла труба чуть меньшего, метрового диаметра.

Чтобы при помощи крана поместить её в старый коллектор, потребовалась ювелирная точность. Наверху стреле мешали провода, ещё вставить новую 5-метровую трубу сначала не давали фрагменты старой. В итоге специалистам Водоканала удалось.

Провал произошёл из-за прогнившего железобетонного свода, этот коллектор конца 60 годов. И значит, свой полувековой срок уже отслужил. Однако, скорее всего, это не единственная причина. Говорят, порывы рядом были, и совсем недавно.

Юрий Ленченков, директор по производству «РВК-Воронеж»:

«Да, были рядом с газовой камерой, газораспределения. Был провал, с нами не были согласовано строительство данной камеры. Ну, какой-то, может быть, я не эксперт, конечно. Но какой-то эффект повлияло это строительство. Нагрузка дополнительная появилась на данный коллектор».

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