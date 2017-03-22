Асфальт в Воронеже на Перевёрткина провалился из-за сточных вод

Земля тут ушла из-под колёс припаркованных авто накануне вечером. Ни машины, ни люди не пострадали. Прохожие сначала заметили саму яму, и только потом оказалось, что асфальт в проезде у этой многоэтажки подмыли сточные воды. В коллектор диаметром 1200 мм они попадают из Отрожки и Сомово.

Восстанавливать сети начали сегодня. Экскаватор убрал всё, что попало внутрь. После место повреждённого участка заняла труба чуть меньшего, метрового диаметра.

Чтобы при помощи крана поместить её в старый коллектор, потребовалась ювелирная точность. Наверху стреле мешали провода, ещё вставить новую 5-метровую трубу сначала не давали фрагменты старой. В итоге специалистам Водоканала удалось.

Провал произошёл из-за прогнившего железобетонного свода, этот коллектор конца 60 годов. И значит, свой полувековой срок уже отслужил. Однако, скорее всего, это не единственная причина. Говорят, порывы рядом были, и совсем недавно.

Юрий Ленченков, директор по производству «РВК-Воронеж»: