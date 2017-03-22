Асфальт в Воронеже на Перевёрткина провалился из-за сточных вод
Дурно пахнущий провал на Перевёрткина сегодня ликвидирован. Участок канализационного коллектора заменён, в Водоканале обещают завтра засыпать котлован.
Дурно пахнущий провал на Перевёрткина сегодня ликвидирован. Участок канализационного коллектора заменён, в Водоканале обещают завтра засыпать котлован.
Земля тут ушла
Восстанавливать сети начали сегодня. Экскаватор убрал всё, что попало внутрь. После место повреждённого участка заняла труба чуть меньшего, метрового диаметра.
Чтобы при помощи крана поместить её в старый коллектор, потребовалась ювелирная точность. Наверху стреле мешали провода, ещё вставить новую 5-метровую трубу сначала не давали фрагменты старой. В итоге специалистам Водоканала удалось.
Провал произошёл
Юрий Ленченков, директор по производству «РВК-Воронеж»:
«Да, были рядом с газовой камерой, газораспределения. Был провал, с нами не были согласовано строительство данной камеры. Ну,